Milan, Arnautovic è più di un’idea: può essere lui il sostituto di Ibrahimovic?

Marko Arnautovic è più di un'idea in casa Milan: può essere lui il sostituto di Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione?

Fabio Barera Redattore

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce secondo cui Zlatan Ibrahimovic potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il Milan per la prossima stagione. Più che una decisione dell'attaccante svedese, da sempre estremamente competitivo e difficilmente rinunciatario, sembra essere proprio la dirigenza del Diavolo a non volersi spingere oltre. E nella decisione rientrano soprattutto i numerosi infortuni rimediati negli ultimi mesi. Dopo essere rientrato a seguito dell'operazione, Ibra ha patito un altro guaio fisico nel ritiro della Svezia e pochi giorni fa si è fermato durante il riscaldamento pre Lecce per un dolore al polpaccio.

Date tutte queste circostanze, il Milan sembra avere necessità di guardarsi intorno per cercare un sostituto di Zlatan Ibrahimovic per il prossimo campionato. Un attaccante che affianchi Olivier Giroud e Divock Origi nelle gerarchie del tecnico rossonero Stefano Pioli. E nelle ultime ore la scelta sembra essere ricaduta su Marko Arnautovic, centravanti austriaco ex Inter e in forza al Bologna.

Milan, pro e contro dell'operazione Marko Arnautovic — Nel bilancio complessivo sulla valutazione del profilo di Marko Arnautovic bisogna tenere conto di tutti gli aspetti. In primis è da considerarsi la carta d'identità dell'attaccante austriaco, che da pochi giorni ha compiuto 34 anni. Per una società come il Milan, che negli ultimi anni ha operato sul mercato con l'obiettivo di creare una linea verde, un altro over-30 potrebbe non essere utile alla causa in questo senso. Soprattutto perché, al di là dell'insufficiente Divock Origi, la principale carta di Stefano Pioli per il reparto avanzato è Olivier Giroud, 37 anni a settembre.

Un'altra questione importante è relativa agli infortuni. Se è vero che nella prima parte di stagione non ha riscontrato particolari problemi, a partire dalla decima giornata di Serie A Marko Arnautovic ha cominciato a fare i conti con il suo fisico. Prima ha avuto problemi con la schiena e ha sofferto di gastroenterite, sebbene si trattasse di assenze brevi. In seguito, però, sono emerse le vere criticità. Nel corso della sua annata si registrano cinque match saltati per una distorsione ed è fuori da inizio aprile per un infortunio al piede.

In conclusione assumono importanza anche i numeri a livello realizzativo. Le ultime due stagioni in Serie A con la maglia del Bologna sono state le migliori a livello di costanza per Marko Arnautovic, che nel complesso ha messo insieme 22 reti. Sintomo di una confidenza particolare con il campionato italiano, dal momento in cui difficilmente in carriera è andato in doppia cifra. Resta da capire se nella conta dei pro e dei contro il Milan valuterà l'attaccante austriaco degno sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Milan, clamoroso scambio di mercato? Le ultime news >>>