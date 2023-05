Calciomercato Milan – Arnautovic resta una possibile soluzione

Il Milan continua il suo lavoro in vista della prossima stagione. I rossoneri, dopo un calciomercato invernale fermo, dovrebbero investire molto nella prossima sessione estiva. Il Diavolo, potrebbe intervenire in ogni ruolo, specialmente in attacco. Non solo il possibile arrivo di Openda, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche del possibile arrivo di Marko Arnautovic . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Arnautovic con Openda

L’arrivo di Openda, si legge, non escluderebbe quello possibile di Marko Arnautovic dal Bologna, eventuale colpo da fine estate. Il Milan, infatti, potrebbe avere bisogno di due punte, vista la situazione in attacco dei rossoneri, con il solo Giroud a mandare avanti la carretta. Due elementi complementari, scrive la rosea: Openda e Arnautovic, potrebbe essere i pezzi ideali per l'attacco futuro del Milan, insieme al bomber francese. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero