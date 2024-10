Calciomercato Milan – Occhi rossoneri in Argentina: nel mirino due talenti

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan guarda in Argentina e mira a due talenti del River Plate e del Velez Sarsfield

Il Milan guarda con attenzione anche fuori dall'Europa al fine di scovare nuovi potenziali campioni. I rossoneri, infatti, arrivano fino in Argentina e tengono d'occhio due bei talenti del River Plate e del Velez Sarsfield . Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, gli osservatori del Diavolo mirano a Franco Mastantuono e Thiago Fernandez .

Talenti argentini

Thiago Fernandez è un classe 2004, un esterno sinistro che ama accentrarsi per sfruttare al meglio la sua fantasia. Finora, e alla sua prima stagione fra i "grandi", il giovane attaccante ha realizzato 6 gol e 9 assist in 35 presenze. Il Velez lo valuta, per ora, solo 5 milioni di euro.