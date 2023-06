Güler mania: ecco cosa dicono del gioiello turco che piace al Milan

Rafaela Pimenta , l’erede di Mino Raiola , ha dispensato elogi sul ragazzo che piace tanto al Milan: «Guler è molto richiesto. Diventerà il prossimo top player del calcio europeo». Una volta, poi, hanno chiesto a Emre Belözoğlu se ci fosse qualcuno più forte di lui. L’ex centrocampista dell' Inter ha guardato l’interlocutore, ha sorriso e poi ha risposto: «Arda Güler». Nihat Kahveci invece, autore di una ventina di gol in Nazionale, ha scomodato le leggende: «Ho giocato contro Zinedine Zidane e Ronaldo il Fenomeno . Non voglio fare paragoni, però ...».

Ha conquistato anche il Presidente Erdoğan

Quest’anno Arda Güler ha vinto la Coppa di Turchia con il Fenerbahçe con un assist in finale. L'allenatore dei gialloblu, Serhat Pekmezci, ha ribadito che uno come lui «passa una volta ogni cent’anni». Per questo il Milan non vuole lasciarselo scappare. Güler, infine, ha conquistato perfino il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan: «Adesso sei una celebrità», gli ha detto. Milan, altro giovane talento nel mirino >>>