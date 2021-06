Calciomercato – Milan appeso a Ibrahimovic: Giroud può non bastare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic sta recuperando lentamente dal suo infortunio. Arriveranno due attaccanti?

Daniele Triolo

Ancora un paio di settimane ed il Milan saprà come sta, realmente, Zlatan Ibrahimovic. E se dal calciomercato dovrà arrivare un attaccante in più rispetto al già previsto approdo in rossonero di Olivier Giroud. 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, ricordando come, tra il 25 ed il 26 giugno, Ibrahimovic avrà un nuovo consulto medico e capirà cosa lo attenderà nel prossimo futuro.

Lo scorso 9 maggio, infortunatosi al ginocchio sinistro in occasione di Juventus-Milan, Ibrahimovic ha concluso anzitempo la sua stagione con il Diavolo. Qualche giorno dopo, in seguito agli esami svolti, si è deciso di optare per una terapia conservativa di sei settimane. D'accordo anche Volker Musahl, lo specialista di Pittsburgh (U.S.A.) che lo aveva operato nel 2017 per la ricostruzione dei legamenti crociati.

Ora, però, dalla Svezia non arrivano segnali positivi sul recupero di Ibrahimovic. Il Commissario Tecnico della selezione scandinava, Janne Andersson, ha chiamato Zlatan per controllare a che punto fosse la sua condizione. Chissà, forse per valutare la convocazione in extremis di Ibra per gli Europei, visto che la Svezia è alle prese con alcuni casi di CoVid_19. Secondo quanto si apprende, il recupero di Ibrahimovic non procederebbe in maniera veloce.

Il Milan, per ora, secondo 'Tuttosport' non si agita. Il raduno dei rossoneri di Stefano Pioli è previsto per l'8-9 luglio e la prima giornata della Serie A 2021-2022 si giocherà il 22-23 agosto. Non c'è fretta, insomma, di avere Ibrahimovic subito per il ritiro, può recuperare anche con più calma. Qualora, però, dal consulto medico che Zlatan avrà tra due settimane, scaturisse la necessità di un intervento chirurgico, cambierebbero le carte in tavola.

Al momento, infatti, al Milan vedono Ibrahimovic titolare (che, per ragioni di età e di condizione atletica, non potrà giocare tutte le partite) al cui fianco (ed al cui posto) schierare un giocatore di sicuro affidamento come Giroud, più un attaccante giovane. Se lo stop di Ibrahimovic diventasse più lungo e serio, però, il Milan cambierebbe strategia per l'attacco, puntando su un altro centravanti di livello oltre Giroud. C'è una Champions League da giocare. Calciomercato Milan, contatti vivi per un talento della Liga >>>