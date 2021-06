Mercato Milan – Di Marzio: “Junior Firpo, contatti sempre più vivi”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "I contatti per Junior Firpo sono sempre più vivi. La trattativa prosegue e adesso il giocatore ha dato l'ok al trasferimento. Si sta ragionando con il Barcellona per la formula: i rossoneri lo vogliono in prestito". Hakan Calhanoglu svela una telefonata con Paolo Maldini: ecco le ultime sul suo futuro