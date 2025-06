Con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il Milan potrebbe puntare su Federico Chiesa come possibile rinforzo in questa sessione di calciomercato e nelle ultime ore sono arrivate delle conferme, con l'unico nodo che sarebbe rappresentato dalla formula. In modo particolare è stato il collega Luca Maninetti a fornire gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riferito l'ex Juventus avrebbe effettivamente aperto al trasferimento in rossonero. Il Diavolo lo vorrebbe prendere in prestito.