Calciomercato Milan – Aouar in rossonero? La decisione di Maldini

Houssem Aouar, obiettivo di calciomercato del Milan, in rossonero già a gennaio? Ecco la scelta di Paolo Maldini sul centrocampista dell'OL

Daniele Triolo

'Rumors' di calciomercato, negli ultimi tempi, hanno accostato il Milan a Houssem Aouar. Classe 1998, centrocampista francese di origini algerine, ha il contratto con il suo attuale club, l'Olympique Lione, che scadrà il 30 giugno 2023.

Calciomercato Milan, le ultime news su Aouar — Il calciatore, duttile e in grado di giocare tanto in mediana quanto sulla trequarti, sarebbe stato proposto al Diavolo dall'agenzia che ne cura gli interessi, Stellar Group, che con il Milan ha fatto affari di recente. Nella fattispecie, l'arrivo di Sergiño Dest in rossonero la scorsa estate e poi il rinnovo del contratto di Pierre Kalulu.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, pur godendo della stima dei dirigenti rossoneri, in particolare quella di Frederic Massara, esperto di calcio francese, il Milan avrebbe deciso di non fare mosse, a gennaio, per l'acquisizione del cartellino di Aouar.

No del Diavolo: troppi giocatori in quella zona di campo — Il Diavolo, infatti, ha già Charles De Ketelaere, Brahim Díaz e Yacine Adli in quelle zone di campo e non ha bisogno di un ulteriore interprete del ruolo. La decisione di Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del club di Via Aldo Rossi, sarebbe già stata comunicata all'entourage di Aouar.

Il quale, a questo punto, avrà via libera per accasarsi altrove nel calciomercato invernale. Oppure a parametro zero a fine stagione. Mercato Milan, derby con l'Inter per una sorpresa dei Mondiali >>>