Calciomercato Milan – Tutto su Aouar: cifre, dettagli e due sacrifici

Houssem Aouar potrebbe diventare del Milan nel corso del calciomercato di gennaio. Il Diavolo vuole provare a battere subito la concorrenza

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Houssem Aouar. È un possibile colpo di calciomercato del Milan già nella prossima sessione di trattative, prevista per gennaio 2023. La 'rosea', infatti, ha evidenziato come il Diavolo, per correre di più e meglio tra lotta Scudetto e Champions League, possa inserire un giocatore di valore a metà campo.

Calciatore individuato nel francese dell'Olympique Lione, classe 1998, il cui contratto con il club presieduto dal vulcanico Jean-Michel Aulas scadrà tra qualche mese, il 30 giugno 2023. L'affare potrebbe andare in porto in estate, ma anche prima. In Via Aldo Rossi, infatti, sarebbero pronti a giocare d'anticipo per bruciare la folta concorrenza per il suo cartellino.

Calciomercato Milan, Aouar possibile già a gennaio — La storia tra Aouar e l'OL è ai titoli di coda. Il giocatore ha fatto capire al club in cui è cresciuto che non rinnoverà il suo contratto. Guarda altrove per la propria carriera. In Serie A piace, da tempo, alla Juventus, così come alla Roma. Il Milan, però, si è inserito in questo quadro. Il club rossonero, da sempre attento alle occasioni, si è interessato al calciatore di origini algerine.

Anche perché, in mediana, Sandro Tonali e Ismaël Bennacer non possono giocare tutte le partite. Serve aggiungere un profilo all'altezza che possa alternarsi con Tommaso Pobega e Rade Krunić. Il giovane Aster Vranckx, così, potrebbe crescere senza pressioni e il centrocampo di Stefano Pioli aumenterebbe il suo tasso tecnico.

Aouar, ad ogni modo, piace a tante squadre in Europa, in particolare in Premier League e il rischio di dover partecipare ad un'asta, in estate, per un giocatore così bravo e libero sul mercato, è dietro l'angolo. Ecco perché il Milan sta valutando di prendere Aouar nel calciomercato di gennaio versando un piccolo corrispettivo economico all'OL.

Per il giocatore dell'OL via Ballo-Touré e Adli — Per la 'rosea', con 8 milioni di euro l'operazione potrebbe chiudersi subito. Specialmente se il Diavolo cederà Fodé Ballo-Touré, contribuendo ad avere liquidità da reinvestire e se Yacine Adli partisse in prestito, liberando spazio in mezzo per l'innesto di Aouar. Il progetto tecnico rossonero, fatto di giovani talenti, e la colonia francese di Milanello, potrebbero attrarre Aouar a dire di sì.

Inoltre, particolare da non sottovalutare, l'agenzia che cura gli interessi di Aouar è la stella che si occupa di Sergiño Dest, arrivato in rossonero la scorsa estate dal Barcellona e di Pierre Kalulu, che ha di recente rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Nuovo vice Theo, ecco il prescelto di Maldini >>>