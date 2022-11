Calciomercato Milan – Occhio alle opportunità: Aouar possibile a zero

Non solo il calciomercato invernale, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero già pianificando anche la sessione estiva. Tutto questo perché, molto giocatori interessanti, potrebbero essere disponibili a parametro zero. Occasioni da non lasciarsi scappare.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, il Milan potrebbe puntare a Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione è in scadenza di contratto e potrebbe diventare un'opportunità a zero per la prossima stagione. Il francese non vorrebbe, al momento, rinnovare.