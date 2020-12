Calciomercato Milan – Antonio Donnarumma, futuro slegato da Gigio | News

Calciomercato Milan: le ultime su Antonio Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Donnarumma, classe 1990, è il fratello del ben più celebre Gigio. Così come il minore dei due, anche Antonio Donnarumma è un portiere del Milan ed anch’egli andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno 2021.

Parlando, dunque, dell’imminente rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma con il Milan, ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto anche il punto della situazione di calciomercato su Antonio Donnarumma. Resterà al Milan per fare il terzo anche nelle prossime stagioni?

La ‘rosea‘ ha sottolineato la differenza rispetto all’estate 2017. All’epoca il Diavolo, pur di trattenere il più piccolo dei fratelli, fu ‘costretto’ a riprendere Antonio Donnarumma (cresciuto nelle giovanili) dall’Asteras Tripolis. Per l’occasione, firmò un contratto di quattro anni da un milione di euro netto a stagione di stipendio.

Oggi, invece, i dialoghi per il rinnovo riguardano soltanto Gigio Donnarumma e non Antonio. Il quale, però, visto che piace al tecnico Stefano Pioli, potrebbe anche rimanere in rossonero. È importante constatare, però, come il futuro dei due fratelli sia slegato. Vuol dire che in ballo tra Milan e Mino Raiola non ci sono anche questioni familiari.

