Calciomercato Milan – Antiste, possibile ritorno di fiamma

Kaio Jorge si allontana e per il calciomercato del Milan riprende così quota l'ipotesi Antiste, del Tolosa. Ecco tutte le ultime.

Negli ultimi giorni, il Milan sembrava aver individuato in Kaio Jorge il rinforzo finale per l'attacco dal calciomercato, ma col brasiliano classe 2002 del Santos sempre più lontano è probabile che ci sia un ritorno di fiamma per Janis Antiste. Anche lui è un classe 2002, francese, e se n'era parlato già diverso tempo fa. Punta centrale, gioca attualmente nel Tolosa. Il suo costo sarebbe simile a quanto il Milan avrebbe voluto pagare per Kaio Jorge subito, ovvero circa 3 milioni. Secondo quanto riferisce Tuttosport, è possibile che molto presto ci possano essere aggiornamenti a riguardo. Il Milan vuole un altro attaccante giovane. Intanto Brandt chiude le porte a un possibile trasferimento >>>