Calciomercato Milan – Antiste, il Diavolo nel destino: il retroscena | News

Calciomercato Milan, la rivelazione sul giovane Antiste

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta seguendo con interesse Janis Antiste, classe 2002, attaccante francese, originario della Martinica, che gioca nella Ligue 2 francese con la maglia del Tolosa.

Il ‘Bambino d’Oro‘, in questa stagione nella seconda serie transalpina, ha già messo a segno 6 gol in 15 gare di campionato. Uno ‘score‘ eccellente, al quale ha aggiunto anche due assist per i compagni.

Antiste, secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è uno dei pupilli di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club rossonero, che ben conosce il calciomercato francese fino anche alle serie minori.

Classe 2002, Antiste sembra proprio avere il Diavolo nel suo destino. Il quotidiano torinese, infatti, ha rivelato come nel 2018, quando il responsabile dell’area scout era Stefano Luxoro, Antiste fu invitato a visitare le strutture di Milanello.

Nonostante il Milan avesse trovato un accordo di massima per portarlo in rossonero, grazie all’insistenza della mamma del ragazzo fu deciso di fargli finire le scuole in Francia.

Quindi, il Tolosa, club in cui è cresciuto, ha cambiato dirigenza. Quella nuova gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista e lo ha gettato nella mischia l’anno passato.

Il Milan rimane sempre interessato ad Antiste ma ora, se vorrà vestirlo di rossonero, dovrà sborsare del denaro. Il ragazzo è molto promettente: il suo modello di ispirazione è Robert Lewandowski.