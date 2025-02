Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha evidenziato come i rossoneri - in estate - possano dare il via alla rivoluzione vendendo i big, come Mike Maignan , Theo Hernández e Rafael Leao . Il portiere dovrebbe sottoscrivere ugualmente il rinnovo del contratto già, di fatto, ben instradato, ma il Milan sarebbe disponibile ad ascoltare proposte per il giocatore che, a luglio, compirà 30 anni .

Calciomercato Milan, oltre a Maignan via anche Theo Hernández e Leao

Soprattutto nel caso in cui il Milan non dovesse arrivare in Champions League, il che vorrebbe dire una perdita di ben 60 milioni di euro per le casse societarie. Il discorso, per il 'CorSera', vale per Maignan come per Theo Hernández e Leao, gli uomini dello Scudetto 2022 che non sono più tornati ad esprimersi a quei livelli lì.