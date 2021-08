Calciomercato Milan – Anche Pioli in scadenza: le ultime sul rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Stefano Pioli, tecnico rossonero, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Il punto

Da questo calciomercato estivo Stefano Pioli, tecnico del Milan, si aspetta ancora 3-4 rinforzi per poter avere una rosa completa e competitiva per giocare al massimo delle possibilità in Serie A ed in Champions League. Ma, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, una volta andata in archivio questa sessione di trattative, come premio potrebbe anche ricevere un meritato rinnovo del suo contratto.