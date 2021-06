Calciomercato Milan – Anche l’Inter su Memphis Depay | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Anche l'Inter ha mostrato interesse nei confronti dell'attaccante olandese Memphis Depay

I problemi di bilancio in casa Inter stanno dando non pochi problemi alla dirigenza nerazzurra. La sola cessione di Hakimi non basterebbe per risanare le perdite, dunque un altro calciatore che potrebbe essere ceduto insieme al marocchino sarebbe Lautaro Martinez. Marotta e soci hanno già rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro per il laterale ex Dortmund, mentre sull'attaccante argentino ci sarebbe l'Atletico Madrid del 'cholo' Simeone, intenzionato a spendere ben 80 milioni per acquistare l'ex Racing. Proprio per non farsi trovare impreparata, l'Inter avrebbe già il nome per sostituire il 'toro'.