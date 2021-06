Calciomercato Milan – Anche la Roma su Sasa Kalajdzic | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non solo i rossoneri sul Kalajdzic: anche la Roma ha puntato gli occhi sull'austriaco

Negli ultimi giorni il Milan ha puntato gli occhi sull'attaccante dello Stoccarda Sasa Kalajdzic. Si tratta di un classe 1997 cresciuto nelle giovanili del Firs Vienna, poi debuttato tra i grandi con la maglia del Donaufeld. Successivamente, dopo aver giocato quattro stagioni con la maglia dell'Admira Wacker, si è trasferito allo Stoccarda. Quest'anno ha disputato il suo primo anno in Bundesliga con la squadra tedesca, disputando 36 gare e segnando la bellezza di 17 gol tra campionato e coppa di Germania. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', pare che non ci siano solo i rossoneri sul giovane attaccante austriaco. Un'altra pretendente italiana, infatti, ha puntato gli occhi sul giocatore impegnato con la sua Nazionale ad Euro2020. Si tratta della Roma di José Mourinho, alla ricerca di un nuovo attaccante in grado di far rifiatare, o addirittura sostituire in caso di partenza, Edin Dzeko. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.