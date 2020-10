Calciomercato Milan – Anche la Roma interessata a Rudiger. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan riuscirà ad acquistare Antonio Rudiger dal Chelsea? La trattativa non è facile, anche perchè ci sono diverse squadre interessate.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, la Roma, che è in trattativa con il Manchester United per Smalling, potrebbe decidere di affondare il colpo per l’ex giallorosso nel caso in cui non arrivasse l’inglese. In più, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dall’Inghilterra, il West Ham avrebbe fatto un’offerta per Rudiger, respinta al mittente dal Chelsea. Milan alla finestra.

