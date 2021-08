Calciomercato Milan – Anche la Juventus vuole Milenkovic: lo scenario

Quale futuro per Nikola Milenkovic in questo calciomercato? Milan e Juventus alla finestra, il difensore non rinnoverà con la Fiorentina

Riccardo Varotto

Nikola Milenkovic è un nome che fa gola alle big del calcio italiano come Milan e Juventus in questo calciomercato. Il difensore non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2022, perciò molte squadre osservano la situazione per provare il colpo a basso brezzo. I rossoneri sono interessati al giocatore, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Alessio Romagnoli: se il numero 13 dovesse restare, non ci sarebbe spazio per un nuovo innesto nel pacchetto arretrato.

Calciomercato.com fa sapere che la Juventus osserva da vicino Milenkovic. I bianconeri potrebbero cedere in prestito con diritto di riscatto Merih Demiral all'Atalanta, dato che il turco vorrebbe giocare di più. Ecco allora che il difensore della Fiorentina sarebbe utile per tappare quel buco che si creerebbe con la sua partenza.

Per sbloccare la trattativa ed abbassare le pretese economiche dei Viola, la Juventus sta pensando di offrire Daniele Rugani come contropartita. Il giocatore non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e la pista Fiorentina è da tenere in considerazione. Il cartellino di Milenkovic è valutato circa 16 milioni di euro, ma non è detto che qualche squadra possa offrire quella cifra per un calciatore in scadenza tra un anno.