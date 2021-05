Calciomercato Milan – Anche la Juventus su Elseid Hysaj | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe interessata ad Elseid Hysaj

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, non rinnoverà il suo contratto con i Partenopei. Al termine di questa stagione, infatti, l'ex Empoli si libererà a parametro zero e potrà accordarsi con qualsiasi squadra che mostri un reale interesse per lui. Tra le tante squadre che hanno fiutato un colpo 'low-cost' di mercato è il Milan che, alla ricerca di un vice Theo Hernandez, ha individuato nel giocatore albanese il candidato numero uno per ricoprire quel ruolo all'interno del gruppo allenato da Stefano Pioli. L'esterno di difesa potrebbe garantire una buona esperienza sia in campo nazionale ma anche europeo, considerato che negli ultimi anni ha avuto la possibilità di giocare regolarmente sia in Champions League che in Europa League.