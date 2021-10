Calciomercato Milan – Anche la Fiorentina sulle tracce di Lorenzo Lucca

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina è interessata a Lorenzo Lucca: sul giovane attaccante c'è anche il Milan

Lorenzo Lucca ha ormai conquistato il 'suo' Pisa a suon di gol e ottime prestazioni. L'ex attaccante del Palermo sta trascinando i toscani al primo posto in classifica nel campionato di Serie B e si sta mettendo in mostra anche con la Nazionale Under-21. Le sue performance unite alla sua capacità realizzativa hanno attirato l'attenzione del Milan, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', non ci sarebbero soltanto i rossoneri sul classe 2000. Anche la Fiorentina è interessata a Lucca, complice la prossima cessione di Dusan Vlahovic, il quale non rinnoverà il suo contratto. Viola che hanno scritto sul proprio taccuino anche il nome di Gianluca Scamacca, anche lui accostato nei mesi scorsi al Milan. Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic