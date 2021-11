Calciomercato Milan – Anche Krunic può rinnovare | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero starebbe pensando di rinnovare il contratto a Rade Krunic, jolly di Pioli

Non solo Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. ll Milan, infatti, vuole rinnovare sul calciomercato anche il contratto a Rade Krunic, in scadenza nel 2024. Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera avrebbe iniziato a parlare con l'entourage del bosniaco per il rinnovo. L'ex Empoli è molto apprezzato da Stefano Pioli, che in diverse occasioni l'ha schierato titolare, anche in posizioni diverse. Un giocatore importante dunque, che può rimanere in rossonero per diverso tempo. Intanto ecco la nostra esclusiva del giorno con Billy Costacurta. Ecco cosa ci ha detto.