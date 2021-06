Calciomercato Milan – Anche Krunic in uscita: il punto

Il Milan pensa al calciomercato. Non solo entrate per il club rossonero, ma anche cessioni: Rade Krunic sul piede di partenza

Il calciomercato del Milan è in fermento, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche in uscita. Rade Krunic, centrocampista bosniaco, potrebbe essere tra i partenti. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il possibile ritorno di Tonali e il sempre più probabile inserimento in organico di un altro mediano porterebbero ad un utilizzo sempre meno frequente di Krunic.