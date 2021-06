Calciomercato Milan – Tonali, l’ufficialità arriverà la prossima settimana

Le ultime sul calciomercato del Milan: sempre più vicino il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. Il sì arriverà nei prossimi giorni

Il Corriere dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan e sull'acquisto di Sandro Tonali. Il riscatto dal Brescia dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Al club lombardo dovrebbe andare in cambio almeno un giovane tra Olzer e Colombo, oltre a rimodulare i termini dell'accordo. La dirigenza rossonera crede in Tonali, che nella sua prima annata non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Maldini ha smussato gli angoli della trattativa con il presidente Cellino, e dunque il Milan riuscirà ad acquistare a titolo definitivo il centrocampista. Siamo alla stretta finale: la settimana prossima dovrebbe esserci la fumata bianca. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.