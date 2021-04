Calciomercato Milan – Anche Inter e Juventus su Nacho del Real Madrid

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Milan, Inter e Juventus hanno puntato gli occhi su Nacho

Stando a quanto riportato da 'ABC', il rinnovo di contratto di Nacho Fernandez con il Real Madrid non è ancora arrivato. Il difensore dei 'blancos' vorrebbe firmare un contratto pluriennale, mentre la società madrilena avrebbe offerta la possibilità di estenderlo per un solo anno. Dopo aver trascorso tutta la sua carriera con la 'camiseta blanca', il sogno del calciatore è quello di dire addio al calcio proprio lì a Madrid. Intanto nei mesi scorsi sia il Milan che il Napoli avevano messo gli occhi sul classe '90, mentre negli ultimi giorni si sono inseriti anche Inter e Juventus per tentare di acquistarlo a parametro zero. Intanto Pioli è pronto ad inserire una sorpresa contro il Benevento: ecco la probabile formazione.