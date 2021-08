Calciomercato Milan – Anche il Siviglia su Kamara: lo vuole Monchi

Il Milan continua a monitorare il profilo di Boubacar Kamara. Ma sul calciatore del Marsiglia c'è l'inserimento del Siviglia

Boubacar Kamara, classe 1999, vedrà il suo contratto scadere nel giugno 2022 e l’Olympique Marsiglia è praticamente costretto a cederlo nel corso di questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero. La richiesta dei marsigliesi, al momento, è di 15-20 milioni, ma potrebbe calare in queste ultime settimane. La concorrenza, però, non manca. Kamara, oltre che al Siviglia, piace al Newcastle. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>