Calciomercato Milan – Anche i rossoneri su Phillips del Liverpool

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i 'Reds' vendono Nathaniel Phillips, classe 1997. Piace al West Ham ed anche ai rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, sta cercando un nuovo difensore per la sessione invernale di calciomercato. La priorità del club rossonero, infatti, è quella di sostituire Simon Kjær, che starà fuori per il resto della stagione dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio sinistro.

Sono tanti i nomi accostati alla società di Via Aldo Rossi in questo periodo e, nelle ultime ore, ne è spuntato fuori un altro. Secondo il collega turco Ekrem Konur, il Milan sarebbe infatti sulle tracce di Nathaniel Phillips, classe 1997, difensore centrale inglese di proprietà del Liverpool.

"Il Milan e il West Ham sono segnalati molto attenti su Nathaniel Phillips - ha scritto Konur in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Il Liverpool lo lascerà partire soltanto in un affare a titolo definitivo per 12 milioni di euro".

Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Bolton e con un passato anche in Germania, nello Stoccarda, ha giocato titolare a 'San Siro' in occasione di Milan-Liverpool 1-2, partita della 6^ giornata del Gruppo B di Champions League.