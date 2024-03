CALCIOMERCATO MILAN

La sessione invernale di calciomercato è terminata più di un mese col Milan che non ha chiuso particolari colpi, anzi. È un periodo cruciale, questo, in casa rossonera: si dovrà decidere cosa fare con lo stadio, con Stefano Pioli e anche decidere i prossimi colpi in entrata. Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere una figura fondamentale.