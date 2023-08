Calciomercato Milan – Asta per Amrabat: ecco chi lo sta cercando

Manca oramai poco all'avvio delle ostilità in Serie A e le squadre stanno trovando gli ultimi accorgimenti prima di dare il via alla competizione. Il modo più semplice di prepararsi al prossimo campionato è quello di muoversi sul calciomercato per rinfoltire la rossa ed è quello che sta facendo il Milan tentando di aggiudicarsi Sofyan Amrabat della Fiorentina . Il centrocampista marocchino ha disputato un'eccellente stagione lo scorso anno sia con la maglia viola che quella della Nazionale con la quale è riuscito a raggiungere la semifinale della Coppa del Mondo.

Calciomercato Milan, accelerata del Manchester United per Amrabat: occhio alla Juve

Quello che sta avvenendo questa estate è un calciomercato da capogiri per il Milan e per Amrabat i quali sono al centro di diverse trattative. Seppur la Fiorentina non volesse privarsi del proprio gioiellino classe '96 sarà difficile non cedere alle offerte in arrivo per il proprio numero 34. Infatti, stando a quanto scritto dal quotidiano Tuttosport, i Red Devils avrebbero preparato un'offerta considerevole alla quale il giocatore potrebbe facilmente acconsentire.