Il futuro di Pervis Estupiñán al Milan potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Il terzino ecuadoriano, arrivato in rossonero con l'obiettivo di diventare un riferimento sulla corsia mancina, potrebbe infatti lasciare Milanello già durante la sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Rúben Amorim avrebbe aperto alla possibilità di una sua cessione a gennaio, dopo aver inizialmente puntato con decisione sul giocatore.

La situazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto a quanto accaduto durante la scorsa estate. Il tecnico portoghese, appena arrivato sulla panchina rossonera, aveva infatti espresso fiducia nei confronti dell'ex Brighton, arrivando a bloccare anche un'operazione già avviata con l'Aston Villa. Una scelta che sembrava indicare la volontà di puntare sull'ecuadoriano anche per la nuova stagione.

Jorge Mendes al lavoro per trovare una destinazione

Le prestazioni offerte nella prima parte dell'annata, però, non avrebbero soddisfatto le aspettative dell'allenatore. Da qui la possibilità di una separazione anticipata, con il Milan che, insieme a Jorge Mendes, starebbe valutando le eventuali destinazioni per il giocatore.

L'agente, che cura gli interessi di Estupiñán, potrebbe dunque avere un ruolo importante nella ricerca di una nuova squadra. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club rossonero e la situazione resta legata alle indiscrezioni sul mercato invernale.

Givairo Read tra i possibili sostituti

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L'eventuale partenza del terzino obbligherebbe il Milan a valutare un intervento anche in entrata. Tra i profili accostati ai rossoneri c'è quello di, classe 2006 attualmente in forza al Feyenoord.Il giovane esterno olandese si sarebbe messo in evidenza in questa stagione, attirando l'attenzione della dirigenza milanista, avrebbe già collezionato sei assist in dodici partite di Eredivisie. Il suo nome, tuttavia, era già stato accostato al Diavolo nei giorni precedenti.

Il mercato di gennaio potrebbe quindi portare a una doppia operazione sulla fascia: un'eventuale uscita di Estupiñán e la ricerca di un nuovo laterale. Molto dipenderà dalle valutazioni di Amorim e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.