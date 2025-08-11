Calciomercato Milan, Amorim manda un chiaro segnale a Hojlund

Durante la partita tra Manchester United e Fiorentina, terminata 1-1, Rasmus Hojlund - obiettivo di mercato del Milan per l’attacco - non è sceso in campo nemmeno per un minuto. Nonostante la necessità di avere una punta centrale, come ha ammesso lo stesso tecnico portoghese Ruben Amorim:"Abbiamo fatto fatica senza un punto di riferimento in attacco. Abbiamo un nuovo giocatore (Sesko, ndr), quindi vedremo". Hojlund non è stato minimamente preso in considerazione, con la preferenza data addirittura a Mount nel ruolo di falso nueve.