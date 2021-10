Calciomercato Milan – Alvarez strega gli scout rossoneri: ecco il prezzo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Julian Alvarez. Ecco il costo del suo cartellino

Il Milan sul calciomercato pensa a Julian Alvarez. Il classe 2000 è la stella del River Plate, che comanda il campionato argentino dopo 16 anni. Inoltre è il capocannoniere del torneo con 10 reti. Alvarez ora fa il centravanti dopo tanto tempo passato a giocare come ala destra: come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha velocità e grande tecnica

Gli scout rossoneri hanno osservato l'ultima partita del River Plate contro il San Lorenzo, in cui il classe 2000 ha realizzato una tripletta. Enzo Francescoli, manager dei Millionarios, ha inserito nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 25 milioni. La cifra, visto il talento di Alvarez, non ha spaventato i club interessati tra cui il Milan, che è pronto a sferrare il colpo. Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.