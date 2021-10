Calciomercato Milan – Alvarez, il club rossonero riempie i suoi pensieri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: gli scout rossoneri stregati da Julian Alvarez, talento del River Plate

Il Milan sul calciomercato pensa a Julian Alvarez. Il classe 2000 è la stella del River Plate, che comanda il campionato argentino dopo 16 anni. Inoltre è il capocannoniere del torneo con 10 reti. Alvarez ora fa il centravanti dopo tanto tempo passato a giocare come ala destra: come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha velocità e grande tecnica.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il Milan ha mandato i suoi scout al Monumental per osservare il giocatore. L'interesse dunque è innegabile, così come quello degli altri club. E' innegabile anche l'ascesa di Alvarez, che sta bruciando rapidamente le tappe, essendo stato convocato dall'Argentina. Il classe 2000 giocherebbe volentieri in Italia e il corteggiamento del Milan riempie i suoi pensieri. Il Diavolo dunque è in pole position. Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.