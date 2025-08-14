Calciomercato Milan, altro difensore? Ci sono tre strade possibili

Il Milan potrebbe chiudere il calciomercato in entrata con un attaccante? Dopo l'arrivo di De Winter e di Athekame, il Diavolo starebbe cercando la punta e poi? La dirigenza rossonera potrebbe pensare anche di aggiungere un altro difensore centrale. Ecco da cosa potrebbe dipendere e le possibili opzioni.
Secondo 'Tuttosport', dovrebbe decidere la dirigenza del Milan se servirà un altro innesto in difesa visto che Allegri ha usato molto spesso la difesa a tre nelle amichevoli. Se dovesse prevalere questa ipotesi, tre sono le possibilità per i rossoneri secondo il quotidiano: quella di fare un altro investimento, ma a cifre ‘smart e sostenibili’, alla De Winter; quello di cercare un difensore come Okoli che vorrebbe il Milan ma potrebbe costare al momento 20 milioni di euro; oppure puntare su un giocatore esperto e dal casto minore.
Secondo 'Tuttosport', in questo caso, potrebbe tornare attuale per il Milan il nome di Djimsiti.
