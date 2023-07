Calciomercato Milan – Centrocampista, si cerca un’alternativa a Krunic

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan, tanto in entrata quanto in uscita, in previsione di quello che accadrà nel mese di agosto. Nelle intenzioni del club di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, ci sarebbe quella di prendere un altro centrocampista oltre a Yunus Musah, in arrivo dal Valencia per 20 milioni di euro.