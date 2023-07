Calciomercato Milan – Preso Musah: costi, dettagli e numero di maglia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata su Yunus Musah , centrocampista statunitense classe 2002 in arrivo dal Valencia . Ieri sera, secondo la 'rosea', i due club si sono scambiati le mail per offerta ed approvazione anche se, in realtà, l'accordo era definito da un po'.

Calciomercato Milan: ancora qualche ora per l'arrivo di Musah

Musah passa dal Valencia al Milan in questo calciomercato estivo per 20 milioni di euro. Il giocatore, cresciuto in Italia durante la sua infanzia e in possesso del passaporto italiano, arriverà a Milano tra domani e mercoledì. Pronto per fare le visite mediche, ottenere l'idoneità sportiva e firmare il suo contratto di cinque anni con il Milan.