Calciomercato Milan – Trovata l’alternativa ad Esteve: le ultimissime

Tuttavia non è da escludere che il Diavolo possa guardare in casa sua per trovare una valida alternativa. Come riportato anche da calciostyle.com il tanto desiderato difensore centrale potrebbe essere Jan Carlo Simic della Primavera. Il difensore classe '05 ha disputato una buona partita contro il Real Madrid e, nonostante si trattasse di una semplice amichevole, potrebbe essere stata la sua prima occasione di mettersi in mostra "nel mondo dei grandi".