Calciomercato Milan, l'alternativa a Leoni è Comuzzo. Ma la Fiorentina ...

Calciomercato Milan, Giovanni Leoni primo obiettivo e Pietro Comuzzo alternativa più economica. Ecco la richiesta della Fiorentina

Come riportato da Tuttosport, Giovanni Leoni resta il primo grande obiettivo del Milan per sostituire il partente Malick Thiaw , ma la richiesta del Parma di 40 milioni di euro spaventa i rossoneri. Per questo motivo, il Milan ha individuato come prima alternativa il classe 2005 Pietro Comuzzo della Fiorentina .

Calciomercato Milan, ecco la richiesta della Fiorentina per Comuzzo

Il difensore viola costa meno. In passato anche Napoli e Al-Hilal hanno provato a trattare con la Fiorentina, offrendo circa 25 milioni. La Fiorentina, nota per essere un osso duro nelle trattative, renderebbe difficile iniziare una trattativa. Il prezzo minimo è chiaro: almeno 30 milioni.