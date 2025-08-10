Calciomercato Milan, l'alternativa a Leoni è Comuzzo. Ma la Fiorentina ...

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Giovanni Leoni primo obiettivo e Pietro Comuzzo alternativa più economica. Ecco la richiesta della Fiorentina
Come riportato da Tuttosport, Giovanni Leoni resta il primo grande obiettivo del Milan per sostituire il partente Malick Thiaw, ma la richiesta del Parma di 40 milioni di euro spaventa i rossoneri. Per questo motivo, il Milan ha individuato come prima alternativa il classe 2005 Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Calciomercato Milan, ecco la richiesta della Fiorentina per Comuzzo

Il difensore viola costa meno. In passato anche Napoli e Al-Hilal hanno provato a trattare con la Fiorentina, offrendo circa 25 milioni. La Fiorentina, nota per essere un osso duro nelle trattative, renderebbe difficile iniziare una trattativa. Il prezzo minimo è chiaro: almeno 30 milioni.

Il Milan dovrebbe dunque essere molto più deciso per evitare una nuova telenovela come nel caso di Ardon Jashari. Considerando che tra due settimane inizia il campionato, Massimiliano Allegri ha la massima necessità di avere un nuovo centrale.

