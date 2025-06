Massimiliano Allegri vorrebbe portare a tutti i costi Moise Kean al Milan in questo calciomercato estivo: ci sarebbero però due problemi

Moise Kean e Massimiliano Allegri potrebbero ritrovarsi al Milan dopo la parentesi insieme alla Juventus . L'attaccante della Fiorentina , infatti, sarebbe uno dei nomi sulla lista del club rossonero per rinforzare l'attacco. Detto che il centravanti non sembra essere la priorità del club rossonero, che deve mettere prima a posto altri reparti, è anche vero che con l'uscita di Luka Jovic e Tammy Abraham e il possibile prestito di Francesco Camarda , qualcuno dovrà pur arrivare. I nomi fatti sono stati parecchi, da Dusan Vlahovic a Darwin Nunez , fino a Ciro Immobile e addirittura Victor Osimhen .

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi del 'Corriere Fiorentino', quotidiano informato sulle vicende legate alla Fiorentina. Secondo quanto riferito Massimiliano Allegri farebbe qualsiasi cosa pur di avere Moise Kean al suo fianco a Milanello. Ci sarebbero però due problemi in tal senso. Da una parte il costo dell'attaccante, di 52 milioni di euro, clausola però valida dal 1° al 15 luglio. Dall'altra parte la grande concorrenza per l'attaccante italiano, al momento rappresentata dall'Al-Qadisiyya e dal Manchester United.