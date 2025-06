Calciomercato, Kean: tra Milan e Arabia: si decide tutto in quindici giorni

Il 1° luglio si avvicina sempre di più, e con esso si apre un periodo di quindici giorni importanti per la Fiorentina e per Moise Kean. La sua clausola di 52 milioni di euro è pronta ad attivarsi, e l'attaccante, reduce da 28 gol stagionali, è al centro di un intenso mercato in cui è coinvolto anche il Milan.