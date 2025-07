Calciomercato Milan, Allegri passa a tre dietro: caccia al centrale, i nomi

Nelle due amichevoli, il tecnico ha scelto di schierare una difesa a tre, che ha dato buone risposte, anche a causa dell’assenza di terzini. Per rimediare a questa mancanza in rosa, Tare - in parallelo alla telenovela Jashari con il Bruges - sta lavorando anche su Guela Doue dello Strasburgo. Ma anche in questo caso non si prevede una trattativa semplice: il Milan punta ad arrivare al massimo a 22 milioni, mentre il club francese ne chiede di più.