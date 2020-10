Calciomercato Milan – Allarme Theo, novità in vista / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN THEO

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Quando si parla di colpo di mercato non si può non pensare a Theo Hernandez. Il terzino francese è arrivato al Milan nel corso dell’estate 2019, fortemente voluto da Paolo Maldini che lo ha pagato appena 20 milioni al Real Madrid. Già, “appena”. Incredibile come, invece, un anno fa ci si interrogava se non fosse una cifra troppo alta per un terzino che aveva messo poco del proprio talento in luce e che si era rivelato anche un po’ testa calda. Senza considerare l’età: classe 1997, aveva 22 anni ancora da compiere.

Ci ha messo molto poco però Theo a far capire a tutti quale fosse la situazione. Si è rivelato subito un grandissimo talento e un elemento importantissimo per il Milan. Un terzino col vizio del gol come se ne vedono pochi e anche quest’anno ha già gonfiato la rete alla terza giornata di campionato. Ovviamente i top club lo hanno subito messo nel mirino e se da un lato il Milan non vorrebbe assolutamente cederlo, dall’altro è consapevole che al momento il prezzo è più che raddoppiato.

Non meno di 45 milioni, eventualmente, per aggiudicarsi Theo. Una cifra importante, ma che i rossoneri si augurano di non incassare mai. Eppure in Spagna sono sicuri: il numero 19 farà ritorno al Real Madrid. Il percorso di Marcelo con i Blancos è ormai al capolinea e Zinedine Zidane avrebbe chiesto proprio di riavere Theo. Il francese però sembra contento al Milan e i rossoneri non vogliono lasciarlo andare. Molto, probabilmente, dipenderà dalla prossima qualificazione alla Champions League. Se il Diavolo non ci arrivasse, allora l’addio potrebbe diventare realtà. Altrimenti, si andrà avanti insieme per gustarsi il traguardo finalmente raggiunto.

