Calciomercato Milan – Alderete in rossonero? L’entourage smentisce

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si è sparsa la voce secondo cui Omar Alderete, classe 1996, difensore centrale paraguaiano che, nell’ultima stagione, ha giocato 44 gare tra campionato e coppe con il Basilea, segnando 3 gol e fornendo un assist, si sarebbe trasferito al Milan.

Alderete, secondo queste indiscrezioni, sarebbe stato il rinforzo prescelto dal Diavolo per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli per la stagione 2020-2021 in una sessione di calciomercato dove, effettivamente, il club di Via Aldo Rossi sta cercando un giovane difensore centrale.

Secondo quanto riferito, però, da ‘calciomercato.com‘, l’entourage di Alderete ha smentito l’esistenza di una trattativa con il Milan per il trasferimento del sudamericano, il quale, dunque, rimarrà al Basilea o, in alternativa, verrà ceduto ad altro club. Certamente, non vestirà la maglia rossonera. LEGGI QUI LE ULTIME SU UN ALTRO POSSIBILE RINFORZO IN DIFESA PER IL DIAVOLO >>>

