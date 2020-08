Calciomercato Milan – Anche il Bayer Leverkusen su Godfrey: il costo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse del Milan per Ben Godfrey, classe 1998, difensore centrale inglese di proprietà del Norwich City.

Quello di Godfrey è uno dei tanti profili seguiti dal Diavolo per la difesa della stagione 2020-2021: nonostante la retrocessione dei ‘Canaries‘ in Championship, Godfrey si è distinto come uno dei calciatori più interessanti del massimo campionato inglese.

Con il Norwich City, Godfrey ha totalizzato 33 gare tra Premier League e coppe nazionali e si è anche guadagnato la convocazione nella Nazionale Under 21 dei ‘Tre Leoni‘, della quale ha anche indossato la fascia di capitano.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, il Milan, che ha chiesto informazioni su Godfrey, si è sentito chiedere, dal club inglese, ben 30 milioni di sterline, pari a circa 33 milioni di euro. Ma quella rossonera non è l’unica società sul numero 4 gialloverde.

In base alle informazioni in possesso di 'Sky Sports UK', su Godfrey, infatti, ci sarebbe anche l'interesse del Bayer Leverkusen, club della Bundesliga tedesca.

