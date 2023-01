Milan e Inter, che beffa: Alcaraz va al Southampton per pochi milioni

"Carlos Alcaraz è stato trasferito al Southampton, nella Premier League dell'Inghilterra, per 13.650.000,00 euro più il 15% di plusvalenza in caso di una futura rivendita. Buona fortuna, caro Charly, in questa tua nuova tappa", ha scritto, sui propri canali social, la società argentina per salutare il suo calciatore.