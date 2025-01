Calciomercato Milan – Tentativo per Alberto Costa: i dettagli e com’è andata

Il Milan , negli ultimi giorni, avrebbe fatto un tentativo per Alberto Costa , terzino destro del Vitoria Guimaraes . A rivelarlo è stato Matteo Moretto , esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito i rossoneri avrebbero provato a chiedere informazioni, ma la pista non avrebbe preso corpo. Ad oggi, invece, sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus , pronta ad entrare in corsa con una prima offerta ufficiale. Gli unici club ad essersi mossi concretamente finora, comunque, sarebbero lo Sporting Lisbona e soprattutto il Brighton .

"Esclusiva. C'è anche la Juventus su Alberto Costa, terzino destro del Vitória Guimarães. Il club portoghese vorrebbe trattenerlo fino a giugno ma dipenderà dalle offerte. Il calciatore preme per un trasferimento allo Sporting Clube de Portugal ma non c'è accordo tra club. Lo Sporting ha avanzato una proposta (12 milioni di euro) leggermente inferiore a quella del Brighton. La Juventus è pronta ad entrare in corsa con un'offerta ufficiale. Primi contatti già avviati. Negli ultimi giorni ha fatto un tentativo anche il Milan ma la pista non ha preso corpo".