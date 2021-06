Calciomercato Milan – Al lavoro per Tonali: si riparte da zero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali vestirà ancora rossonero? Riscatto non esercitato, ma la trattativa prosegue ...

Saltato l'esercizio del diritto di riscatto del Milan su Sandro Tonali. Ma l'operazione di calciomercato con il Brescia è tutt'altro che tramontata. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricostruito la vicenda del centrocampista lodigiano, classe 2000, reduce da una prima stagione non propriamente brillante con la maglia rossonera.

Tonali, come noto, la scorsa estate era stato acquistato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo aveva pagato 10 milioni di euro alle 'Rondinelle' di Massimo Cellino e, in questi giorni, avrebbe dovuto versarne altri 25 tra diritto di riscatto (15) e bonus (10). Ciò non è avvenuto, perché il Milan ha chiesto uno sconto al Brescia.

Cellino è venuto incontro ai rossoneri dimezzando la richiesta dei bonus, da 10 a 5 milioni di euro, impuntandosi, però, sulla cifra per il diritto di riscatto. A fronte dei 10 offerti dal Milan ha continuato a chiederne 15. Ieri era l'ultimo giorno utile, da regolamento della Serie A, per esercitare il diritto di riscatto per Tonali ma la fumata bianca tra le parti non è arrivata.

E ora? Da oggi Tonali torna ad essere, formalmente, un calciatore del Brescia. E Cellino, secondo accordi della passata stagione, dovrebbe restituire al Milan ben 5 dei 10 milioni di euro pagati per il prestito. Sarà costretto a farlo? Secondo la 'rosea', è più probabile, invece, che la conclusione dell'operazione di calciomercato tra Milan e Brescia per Tonali slitti di qualche giorno.

Anche perché la trattativa, fanno sapere le parti, procede in un clima di massima collaborazione affinché venga trovata la migliore soluzione per tutti. Per accontentare Cellino, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno offerto il cartellino di Giacomo Olzer, classe 2001, fantasista della Primavera rossonera. Potrebbe, però, non bastare.

Il Presidente delle 'Rondinelle' vorrebbe anche quello di Lorenzo Colombo, classe 2002, centravanti che ha concluso l'ultima stagione in prestito in Serie B alla Cremonese. Per Tonali, ieri, i contatti tra le parti non hanno portato a sostanziali passi in avanti. E, pertanto, bisogna ricostruire il cartello dell'accordo tra capo. Impresa mica così facile.