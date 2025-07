Calciomercato Milan, l’Al-Ittihad piomba su Bennacer. La situazione

Calciomercato, Al-Ittihad su Bennacer: trattativa in corso con il Milan. Il club arabo valuta anche Wendel per rinforzare il centrocampo

In queste ore il club arabo Al-Ittihad ha deciso di puntare con forza su Ismael Bennacer, il centrocampista algerino è in uscita dal Milan. Come confermato dai noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui loro profili X, il club arabo è in trattativa con il club rossonero per un trasferimento a titolo definitivo.