Calciomercato Milan, Al Ittihad forte su Bennacer, ma il giocatore…

Oltre all’interesse del club saudita, era presente anche quello del Marsiglia, che ha già avuto il giocatore in prestito per sei mesi da gennaio. Tuttavia, il club francese non ha esercitato il riscatto fissato a 15 milioni e ha provato a riottenere Bennacer in prestito. Ma, Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani sono disposti a valutare solo cessioni a titolo definitivo, motivo per cui il Marsiglia si è tirato fuori dalla trattativa.