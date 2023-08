Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Al-Fateh interessato ad Origi”

Uno dei nomi in uscita in casa Milan in questa sessione di calciomercato è Divock Origi. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative l'attaccante belga è stato messo ai margini del progetto dal tecnico Stefano Pioli, che lo ha addirittura lasciato a casa dalla tournée negli USA. E, nonostante le tante pretendenti, l'ex Liverpool non ha ancora lasciato il Diavolo.